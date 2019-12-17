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Экономика

Нижегородская администрация объявила аукцион на снос дома на ул. Самочкина

27 декабря 2019 17:24  [2] Экономика

Нижегородская администрация объявила аукцион на снос дома № 32 по ул. Самочкинав Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,4 млн рублей. Эта сумма выделяется из бюджета Нижнего Новгорода на следующий год. Аукцион будет проведен 17 января 2020 года, заявки на участие принимаются до 15 января.

В качестве метода демонтажа выбрано механизированное обрушение экскаватором с навесным оборудованием. Снести здание подрядчик должен будет в течение 60 дней после заключения контракта.

Напомним, в июне прошлого года департамент строительства отложил снос дома из-за судов.

Как сообщалось ранее, нижегородская администрация рассчитывала снести дом №32 на ул. Самочкина в середине 2018 года, чтобы в дальнейшем построить на этом месте школу. По данным на конец января, возмещение было выплачено 149 из 163 собственников помещений дома, 13 собственникам средства планировалось предоставить в I квартале 2018 года по решению судов. По одному собственнику вопрос изъятия недвижимости еще рассматривался в суде.

Напомним, дело по факту обрушения пятиэтажного дома на ул. Самочкина было возбуждено в апреле 2014 года. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. В сентябре 2017 года суд признал виновными по данному делу экс-главу Ленинского района Нижнего Новгорода Надежду Рожкову и действующего на тот момент главу администрации города Сергея Белова. От наказания оба освобождены в связи с истечением срока давности.

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