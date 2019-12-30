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Общество

Тарифы на холодное водоснабжение для нижегородцев с 1 января не изменятся

31 декабря 2019 14:24  [69] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для нижегородцев с 1 января 2020 года не изменятся. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Такая тарифная политика предусмотрена действующим законодательством. С 1 июля 2020 года 1 куб. м холодной воды подорожает на 1 рубль 91 копейку. При среднем потреблении семьей из трёх человек 10 кубов в месяц, повышение составит 19 рублей 10 копеек. Тариф на водоотведение увеличится на 2 рубля 55 копеек за 1 куб. м.

Общий платеж за коммунальные услуги для населения с 1 июля 2020 года вырастет не более, чем на 4%.

Решение РСТ Нижегородской области предусматривает в течение пяти лет плавный переход абонентов "Нижегородского водоканала" на одноставочный тариф по водоснабжению, то есть уход от платы за мощность.

Для населения плата за мощность будет нулевой с 1 января 2020 года, для юридических лиц с 1 января 2020 года она будет уменьшена на 43,8%. Снижение продолжится и в последующие годы, что позволит к 2024 году, окончанию переходного периода, полностью перейти на одноставочный тариф по водоснабжению для юридических лиц.

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