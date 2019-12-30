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Общество

Жителям аварийного фонда в селе Малая Пица предоставили квартиры в новостройке

09 января 2020 17:02  [72] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Жителям аварийного фонда в селе Малая Пица Дальнеконстантиновского района Нижегородской области предоставили квартиры в новостройке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новый дом был построен специально для жителей расселенных домов в селе Малая Пица. Жильцы осмотрели квартиры и в течение января 2020 года будут постепенно переселяться в новый дом.

"Расселение аварийных зданий - одно из важнейших направлений работы национального проекта "Жилье и городская среда". Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы нацпроекты реально улучшали жизнь людей и это яркий пример именно такого результата", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Строительство нового жилья, в том числе в районах области, также стимулирует развитие небольшие населенных пунктов, позволяет благоустроить окружающую территорию", - добавил глава региона.

Дом, в котором сегодняшние новоселы жили раньше, был признан аварийным в 2015 году и включен в первый этап государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы".

Рядом с трёхэтажным трёхподъездным домом на 27 квартир установлена детская площадка, организованы подъездные пути. 23 квартиры в новостройке получили жители аварийного дома. Ещё две семьи, с учетом их пожеланий, взяли выкупную стоимость своих квартир, для двух приобретено жильё в Дальнем Константинове.

На расселение граждан из аварийного дома израсходовано 49,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 47,6 млн рублей, из областного – 1,8 млн рублей, из местного – 0,4 млн рублей.

Напомним, что ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом Владимира Путина, является обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве, увеличение темпов жилищного строительства и устойчивое сокращение ветхого и аварийного жилья.

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