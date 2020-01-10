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Общество

Рухнувшую стену духовного учебного заведения в Нижнем Новгороде закрыли фанерой

14 января 2020 11:43  [1] Общество
дата фото: октябрь 2019 года

дата фото: октябрь 2019 года

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Рухнувшую стену духовного учебного заведения в Нижнем Новгороде (ул. Суетинской,29) закрыли фанерой и утеплителем. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии 14 января 2020 года. Временная конструкция установлена до лета.

По словам представителя епархии, иерея Алексея Пестрецова, управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия вынесло предписание, согласно которому для согласования проекта требуется проведение археологических раскопок. Для этого, в свою очередь, в Москве необходимо получить открытый лист — разрешение на их осуществление. Выдается же оно, пояснили в пресс-службе митрополии, только летом.

"Мы признаем, что когда речь шла о намерении завершить работы до наступления холодов, нам было не известно о требованиях Росохранкультуры. Пока сроков окончания работ нет", - добавил иерей Алексей Пестрецов.

Напомним, что кирпичная стена Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии обрушилась 7 октября 2019 года.

Нижегородская митрополия объяснила обрушение стены здания тем, что оно расположено на склоне и подпирало воду подземных водоносных горизонтов. Вода подмывала фундамент и ослабляла его кирпичную кладку.

Ранее сообщалось, что управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области инициировало совместную с прокуратурой проверку по факту обрушения стены Центра подготовки церковных специалистов епархии на ул.Суетинской.

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