Рухнувшую стену духовного учебного заведения в Нижнем Новгороде намерены восстановить до холодов Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Рухнувшую стену духовного учебного заведения в Нижнем Новгороде намерены восстановить до холодов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии.

Напомним, что 7 октября обрушилась кирпичная стена Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии, расположенного в Нижегородском районе по адресу: ул. Суетинской, 29.

Нижегородская митрополия объяснила обрушение стены здания тем, что оно расположено на склоне и подпирало воду подземных водоносных горизонтов. Вода подмывала фундамент и ослабляла его кирпичную кладку.

Для того, чтобы сохранить строение на объекте с 2019 года осуществлялись работы по водоотведению, созданию дренажной системы, укреплению фундамента и склона. Однако во время укрепительных работ одна из стен (возведенная в ХХ веке), которую построили, по информации метрополии, "с грубыми нарушениями практически без перевязки с поперечными южной и северной стенами", обрушилась "в связи с ветхостью и продолжающимися дождями".

По словам представителя митрополии, иерея Алексея Пестрецова, на настоящий момент вывезен строительный мусор, образовавшийся в результате обрушения.

Все работы будут разделены на два этапа. Первый – противоаварийный: специалисты подготовят фундамент для установки новой стены. Вторым этапом станет реставрация: проект будет подготовлен и согласован с управлением госохраны объектов ОКН, затем начнутся непосредственные работы. Произойдет это, по прогнозам специалистов, до наступления холодов.

Отметим, что памятнику, по словам собеседника агентства, ничего не угрожает. Студенты образовательного учреждения сейчас занимаются в другом корпусе.

Ранее сообщалось, что управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области инициировало совместную с прокуратурой проверку по факту обрушения стены Центра подготовки церковных специалистов епархии на ул.Суетинской.