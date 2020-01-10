ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Рождественский праздник для детей и подростков социального приюта "Алый парус" состоялся 14 января. Поздравил ребят и вручил им сладкие подарки от Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

"От лица Компании ЛУКОЙЛ и от себя лично я желаю вам в Новом году огромной радости и счастья, взрослым – надежды и любви. Всем без исключения - крепкого здоровья!", - сказал Антон Гребень.

Также рождественские подарки от Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" получили Краснобаковский детский дом и Нижегородский детский дом №3. Всего в рамках данной ежегодной благотворительной акции было вручено более 100 подарков для детей учреждений.