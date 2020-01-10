"Единая Россия" проконтролирует исполнение закона о запрете продажи снюсов в Нижегородской области Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

"Единая Россия" проконтролирует исполнение закона о запрете продажи снюсов в Нижегородской области. Активисты партийного проекта "Народный контроль" совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора принимают участие в рейдах по выявлению фактов незаконной реализации бестабачных никотинсодержащих смесей и информируют продавцов о законе, сообщили в НРО партии. Оборот снюсов запрещен с 1 января 2020 года.

Как отметил региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Роман Танчук, в свое время в силу доступности и дешевизны бестабачные никотиносодержащие смеси стали очень популярны, в особенности среди подростков и молодежи. При этом эксперты доказали, что потребители данных веществ получают более внушительную разовую долю никотина в сравнении с курением табака, что может привести к летальному исходу.

"Мы также призываем всех неравнодушных нижегородцев, знающих места, где продают эти смеси, сигнализировать нам о них с помощью онлайн формы (https://nnov.er.ru/projects/narodnyj-kontrol/)", - сказал координатор партпроекта.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за две недели января проведено 320 проверок, общее количество обнаруженной никотинсодержащей продукции на территории региона составило 2 114 единиц (1178 – импортного производства). Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция изъята из оборота. Общая сумма уже наложенных штрафов составила 300 тысяч рублей, 5 материалов дел об административном правонарушении направлено в суды для принятия решения, 6 исковых заявлений направлено в Нижегородской районный суд.

"Мы все, родители, взрослые, должны в первую очередь защищать здоровье детей. Сегодня мы имеем "подрывную" ситуацию с массовым распространением опасных для здоровья модных сладостей. И первыми под удар попадают самые незащищенные - дети. Благодаря активности общественников очень оперативно в законодательном поле появились законопроекты, регламентирующие эту тему. Нижегородцы уже приняли закон, в Госдуме он уже на подходе, принят в первом чтении. Но недостаточно принять закон. Сейчас очень важно взять тему на активный контроль, и такие проверки и рейды очень важны", - подчеркнул депутат Госдумы Артем Кавинов.

Мониторинговые мероприятия с участием "Народного контроля" для выявления незаконной продажи снюсов продолжатся во всех муниципалитетах области.