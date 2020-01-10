Последние новости рубрики Политика
20 января 2020 17:57  [123] Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести"
20 января 2020 11:49  [144] "Единая Россия" проконтролирует исполнение закона о запрете продажи снюсов в Нижегородской области
19 января 2020 15:17  [446] Губернатор Глеб Никитин принял участие в крещенских купаниях
18 января 2020 10:48  [615] Применение подходов бережливых технологий позволяет качественно повысить производительность труда госслужащих, - Глеб Никитин
17 января 2020 17:27  [725] "Послание президента стало продолжением политики развития человеческого и экономического потенциала", - Ольга Щетинина
17 января 2020 14:01  [274] "Единая Россия" организует сбор подписей для присвоения звания "Город трудовой доблести"
16 января 2020 15:37  [852] "Теперь, судя по всему, в сферу инноваций придут бюджетные средства", - Тимур Радаев
16 января 2020 15:21  [264] "Практика всей нашей работы с обращениями граждан должна получить новый импульс", - Виктор Лунин
16 января 2020 15:03  [303] "Намеренное искажение исторических событий – путь к новым мировым трагедиям", - Вадим Булавинов
16 января 2020 14:57  [832] "Обеспечение школьников бесплатным горячим питанием - крайне важно, особенно в регионах страны", - Александр Щелоков
Политика

"Единая Россия" проконтролирует исполнение закона о запрете продажи снюсов в Нижегородской области

20 января 2020 11:49  [144] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

"Единая Россия" проконтролирует исполнение закона о запрете продажи снюсов в Нижегородской области. Активисты партийного проекта "Народный контроль" совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора принимают участие в рейдах по выявлению фактов незаконной реализации бестабачных никотинсодержащих смесей и информируют продавцов о законе, сообщили в НРО партии. Оборот снюсов запрещен с 1 января 2020 года.

Как отметил региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Роман Танчук, в свое время в силу доступности и дешевизны бестабачные никотиносодержащие смеси стали очень популярны, в особенности среди подростков и молодежи. При этом эксперты доказали, что потребители данных веществ получают более внушительную разовую долю никотина в сравнении с курением табака, что может привести к летальному исходу.

"Мы также призываем всех неравнодушных нижегородцев, знающих места, где продают эти смеси, сигнализировать нам о них с помощью онлайн формы (https://nnov.er.ru/projects/narodnyj-kontrol/)", - сказал координатор партпроекта.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за две недели января проведено 320 проверок, общее количество обнаруженной никотинсодержащей продукции на территории региона составило 2 114 единиц (1178 – импортного производства). Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция изъята из оборота. Общая сумма уже наложенных штрафов составила 300 тысяч рублей, 5 материалов дел об административном правонарушении направлено в суды для принятия решения, 6 исковых заявлений направлено в Нижегородской районный суд.

"Мы все, родители, взрослые, должны в первую очередь защищать здоровье детей. Сегодня мы имеем "подрывную" ситуацию с массовым распространением опасных для здоровья модных сладостей. И первыми под удар попадают самые незащищенные - дети. Благодаря активности общественников очень оперативно в законодательном поле появились законопроекты, регламентирующие эту тему. Нижегородцы уже приняли закон, в Госдуме он уже на подходе, принят в первом чтении. Но недостаточно принять закон. Сейчас очень важно взять тему на активный контроль, и такие проверки и рейды очень важны", - подчеркнул депутат Госдумы Артем Кавинов.

Мониторинговые мероприятия с участием "Народного контроля" для выявления незаконной продажи снюсов продолжатся во всех муниципалитетах области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph