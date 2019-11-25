Планы на 2020 год: "Поезда здоровья" будут курсировать по Нижегородской области все месяцы Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2020 году планируется организовать работу "Поездов здоровья" с января по декабрь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. На данный момент специалисты мобильных лечебно-диагностических лабораторий обследовали более 20 тысяч пациентов в 139 населенных пунктах.

Наиболее востребованными у жителей региона остаются консультации невролога и офтальмолога. Проведены ФЛГ, ЭКГ, УЗИ и онкоцитология. Впервые выявлено 3 244 заболевания, в том числе 226 случаев подозрений на злокачественные новообразования.

В этом году "Поезда здоровья" продолжат работу до конца декабря: по многочисленным обращениям жителей губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным было принято решение о продлении выездов мобильных лечебно-диагностических лабораторий.

В 2020 году количество "Поездов здоровья" увеличат с двух до четырех.

Стоматологи в "Поездах здоровья": в ноябре был включен передвижной лечебно-диагностический комплекс "Стоматологическая помощь", оснащенный современным оборудованием для оказания всех видов стоматологической помощи взрослым и детям, как терапевтической, так и хирургической. В стоматологическом кабинете имеются наборы одноразовых стерильных инструментов, растворы и препараты для дезинфекции, наконечники, боры, современные пломбировочные материалы, анестетики, карпульные шприцы.

Первый выезд современного передвижного стоматологического комплекса состоялся в с.Пакали Тонкинского района Нижегородской области, с тех пор мобильный комплекс выезжает поочередно в составе "Поездов" северного и южного направлений.

Диспансеризация: специалисты "Поездов здоровья" продолжают проводить диспансеризацию определенных групп взрослого населения.

Также в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРБ специальным автотранспортом, оборудованным для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев.