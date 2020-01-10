Режим ЧС введен из-за прорыва канализационного коллектора в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на канализационном коллекторе в Ленинском районе около дома № 10 по ул.Шекспира. Режим действует с 18:00 22 января 2020 года до его отмены.

В соответствии с документом организована работа технических служб по устранению аварии, произведено аварийное отключение холодного и горячего водоснабжения в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.

Главам администраций Автозаводского и Ленинского районов постановлением предписано ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц, проверить готовность системы оповещения в районах, привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района и уточнить планы их действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуаций.

Также главы районов должны принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, объектов социальной сферы, жилого сектора, коммунальных служб и систем водоснабжения и водоотведения; организовать усиленное, круглосуточное наблюдение и контроль за обстановкой на объектах жизнеобеспечения и потенциально опасных объектах.

Управлению ГОЧС Нижнего Новгорода" предписано усилить дежурную смену ЕДДС города и доводить информацию, поступающую с места ЧС, до всех взаимодействующих служб; организовать реализацию договоров на использование запасов материальных средств и резервов материальных ресурсов в пределах средств, утверждённых на эти цели в бюджете Нижнего Новгорода на 2020 год.

Источником финансирования мероприятий, направленных на ликвидацию последствий аварии на канализационном коллекторе, определен резервный фонд администрации на 2020 год.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства ООО "Заводские сети", АО "Нижегородский водоканал".

Руководителям ресурсоснабжающих организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства в районах рекомендовано установить дежурство аварийных служб в усиленном режиме, создать достаточный запас материально-технических ресурсов и осуществить меры по поддержанию в готовности резервных источников электропитания.

Прорыв коллектора произошел вечером 22 января. Из коллектора вытекали канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.

В результате аварии нарушено холодное водоснабжение Автозаводского района. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей.

Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты.

Оставшиеся без воды жители Автозавода могут получить ее в больнице №37 и №40, а также в родильном доме №7.

Узнать о точках раздачи питьевой воды и заказать бочку можно по телефону горячей линии Нижегородского водоканала - 246-99-99.