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Происшествия

Съемка беспилотника предотвратила кражу 500 литров бензина из цистерны в Кстове (ВИДЕО)

23 января 2020 13:16  [127] Происшествия

Фото: УТ МВД России по ПФО

Троих мужчин задержали на станции Зелецино в Кстове, которые пытались украсть из цистерны 500 литров бензина. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Попытку совершить преступление заснял беспилотный летательный аппарат и эти данные поступили в управление внутренних дел на транспорте МВД РФ.

Цистерна находилась в составе поезда. Мужчины проникли на вагон-цистерну и повредили запорно-пломбирующее устройство. Слив топлива они осуществляли, используя резиновый шланг, один конец которого был опущен в заливную горловину вагона-цистерны, а другой конец использовался для разлива топлива по заранее приготовленным канистрам емкостью 35-40 литров.

После того, как 12 канистр были наполнены, мужчины погрузили их в свой автомобиль и хотели вывезти топливо для дальнейшей его продажи. При выезде с территории станции подозреваемых задержали сотрудники транспортной полиции.

По факту кради топлива возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п. "а, б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчинам грозит лишение свободы до пяти лет.

Попытка кражи топлива из цистерны (предоставлено пресс-службой УТ МВД России по ПФО).

 

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