Архсовет рекомендовал вписать спецхранилище для археологических находок в исторический контекст нижегородской Стрелки Общество

Архсовет рекомендовал вписать спецхранилище для археологических находок в исторический контекст нижегородской Стрелки. Как сообщается на сайте депграда области, разработкой проекта по заказу ГБУК НО "Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник" занимается ООО "Спецмонтажсевер" (г. Вологда).

Эскизное проектирование будущего спецхрана продолжается. Члены Архитектурного совета уже трижды рассматривали проект, каждый раз высказывали экспертное мнение и делали те или иные замечания. Поскольку Стрелка – знаковое для Нижнего Новгорода место, перед проектировщиками стоит непростая задача гармонично вписать здание в контекст исторической застройки.

На предыдущем заседании был одобрен один из вариантов объёмно-планировочного решения. Согласно вновь представленным эскизам, крыша здания должна быть максимально плоской, а не скатной, как предлагалось ранее. По словам генерального директора ГБУК НО "Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник" Юрия Филиппова, такой вариант позволит максимально снизить расходы на содержание кровли. Однако решение с плоской крышей не нашло поддержки среди членов совета, поскольку пятый фасад здания будет виден из разных мест города, поэтому стоит обратить особое внимание на внешний вид кровли.

"Решение с плоской кровлей не удовлетворило совет. Необходим компромисс между историческим контекстом и плюсами эксплуатации. Эскизное проектирование должно быть продолжено", - заметил председатель Архитектурного совета, главный архитектор региона Сергей Попов.

Кроме того, Нижегородская епархия Русской Православной Церкви представила выполненный по её заказу проект мемориального комплекса "Нижегородская Голгофа" на острове Мочальный (р. Волга). Идея возведения комплекса была в целом поддержана членами совета при условии учёта требований по инженерной противопаводковой защиты и обеспечения транспортной доступности. Члены совета также рекомендовали подчеркнуть монументальность объекта.

Ранее руководитель "Института развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина говорила, что исследование Стрелки будет комплексным, а само пространство в итоге станет таким, каким его захочет видеть общественность: это может быть культурно-рекреационное пространство под открытым небом, или на этой территории осуществить строительство для того, что бы использовать как комфортное сезонное пространство.

Кроме того, члены Архитектурного совета определили два варианта установки памятника князю Александру Невскому в Нижнем Новгороде: на Стрелке или Благовещенской площади.