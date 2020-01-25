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Происшествия

"Единая Россия" приостановила членство в партии Михаила Шарова

30 января 2020 19:43  [324] Происшествия
Михаил Шаров

Михаил Шаров

Фото: НИА Нижний Новгород

"Единая Россия" приостановила членство в партии главы Канавинского района Михаила Шарова. Об этом сообщает НРО "Единой России".

Приостановка состоялась 28 января в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Михаила Шарова. Эта процедура предусмотрена Уставом партии (п. 4.4.4).

Напомним, что в отношении главы Канавинского района Михаила Шарова, а также его заместителя Эдуарда Цветкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следователи полагают, что подозреваемые получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать в торговле на территории Канавинского района с нарушением порядка.

Позже стало известно, что взяткодатель — это предприниматель по имени Владимир Ручка. 30 января 2020 года его заключили под стражу.

Михаила Шарова также арестовали и заключили под стражу до 25 марта 2020 года. Эдуарду Цветкову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следственного комитета, вину Михаил Шаров не признал.

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