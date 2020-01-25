Уголовное дело возбуждено по факту фиктивной постановки на учет иностранцев в нижегородском садовом товариществе Общество

Уголовное дело возбуждено по факту фиктивной постановки на учет иностранцев в садовом товариществе "Ракета" (ул.Деловая) Нижегородского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 31 января 2020 года.

Установлено, что в период с июля по август 2019 года представителями фирмы в отдел полиции поданы заявления о регистрации 25 граждан республик Узбекистан и Таджикистан по месту пребывания в нежилом помещении в СНТ "Ракета" с целью осуществления трудовой деятельности.

Однако в указанном помещении они никогда не проживали, трудовую деятельность не осуществляли.

По результатам проверки прокуратурой района материалы проверки направлены в отдел полиции для решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам их рассмотрения дознавателем возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Ранее сообщалось, что двое жителей Нижегородской области фиктивно поставили на учет 17 иностранцев, пенсионерка из Дальнеконстантиновского района фиктивно поставила на учет двух мигрантов, нижегородка незаконно поставила на учёт 16 мигрантов за 500 рублей с каждого, другая жительница областного центра прописала 24 мигранта у себя в квартире.