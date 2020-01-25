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Общество

Районы Нижегородской завершили реставрацию мемориальных комплексов погибшим воинам

31 января 2020 13:40  [483] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (архивное фото)

Районы Нижегородской завершили реставрацию мемориальных комплексов погибшим воинам по соглашению с минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соглашение по обустройству мест захоронений воинов, погибших в Великой Отечественной войне и локальных войнах, было подписано в 2019 году.

В частности, были восстановлены таблички на братских могилах на Бору, в Арзамасе и Арзамасском районе, в Сарове, Выксе, Перевозском, Семеновском, Починковском, Дивеевском, Володарском, Сергачском, Богородском, Городецком районах.

Министр ЖКХ и энергетики Нижегородской области Андрей Чертков сказал, что восстановление и содержание мемориалов и братских могил – это вопрос не столько организации работ, сколько этики и сохранения памяти.

"Благодарю коллег за выполнение задачи, которую поставил перед нами губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - приводит пресс-служба слова Андрея Черткова.

Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" утверждена постановлением правительства РФ в августе 2019 года. Речь идет о реставрации табличек на братских захоронениях и мемориальных комплексах не только в городах, но и в селах и деревнях, откуда уходили на фронт жители и где лечились раненые.

В Нижегородской области, в частности, были отреставрированы таблички на мемориале с именами арзамасских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне. В военные годы свыше 20 тысяч арзамасцев сражались на фронте, 10,5 тысяч из них — погибли. В селе Верижки Арзамасского района обновлен мемориал, где в братской могиле захоронены 32 воина, умерших от ран в госпиталях станции Сережа и села Пошатово в период с 1941 по 1944 года.

Отреставрированы мемориальные таблички и на кладбище "Кукушкин бугор" - это один из муниципальных погостов Семёнова. На кладбище находится братское захоронение воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях Семёнова в годы Великой Отечественной войны.

Важность сохранения памяти о военных годах подчеркнул и Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию. "Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты", - сказал глава государства.

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