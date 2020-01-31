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Общество

Наталья Назарова ознакомилась с практикой раздельного сбора мусора в Сосновском районе

01 февраля 2020 12:59  [239] Общество

Депутат Государственной Думы ФС РФ Наталья Назарова с рабочим визитом посетила Сосновский район Нижегородской области в рамках региональной недели.

Как сообщает пресс-служба парламентария, центром внимания стали вопросы экологии и перехода на систему раздельного сбора отходов.

Нижегородская область начала активно переходить на раздельное накопление отходов с 1 января 2020 года. По словам губернатора региона Глеба Никитина, за вывоз пластика, бумаги, текстиля, металла и стекла люди будут платить в среднем на 21% меньше. Кроме того, в Нижегородской области уже созданы заводы по переработке вторсырья.

"Мы ведем ежедневный мониторинг, контролируем вывоз ТКО, чистоту площадок, беседуем с населением, решаем возникающие вопросы. В целом, нам удается комплексно решать проблемы экологии - мы ликвидировали 11 несанкционированных свалок на территории района, сейчас ведется строительство второй очереди очистных сооружений в рамках региональной программы "Оздоровление реки Волга", - отметила глава администрации Сосновского района Анатолий Зимин.

В районе с начала этого года установлено 96 новых контейнеров для раздельного сбора мусора, оборудовано 27 площадок.

"Новый механизм обращения с отходами позволит сформировать современную и экологически безопасную систему. В конечном счете реформа обращения с ТКО должна сформировать индустрию переработки отходов, создать самостоятельную отрасль экономики. Сегодня Нижегородская область шаг за шагом идет по этому пути, и успешно реализует государственную экологическую политику в полном соответствии с федеральными требованиями. Я увидела вживую, как жители Сосновского района на практике с высокой ответственностью относятся к раздельному сбору мусора. Уверена, что когда комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, переработке и вторичному использованию или утилизации мусора заработает в полной мере, положительные результаты станут заметны всем", - сказала Наталья Назарова.

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