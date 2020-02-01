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Общество

Кстовские тепловые сети реконструируют участок трубопровода отопления в районе бульвара Мира

03 февраля 2020 14:45  [384] Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к перекладке трубопровода отопления от тепловой камеры ТК-1 до поворота у дома №5 по бульвару Мира. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Протяженность реконструируемого участка составляет 220 м. При замене используются современные трубы в полипеноуретановой (ППУ) изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля, позволяющей оперативно получать информацию о наличии нарушений на трассе и, соответственно, в кратчайшие сроки устранять возможные повреждения.

Проведение строительно-монтажных работ в ходе отопительного сезона на теплоснабжение потребителей не повлияет: подача тепла организована в обход реконструируемого участка.

"Столь раннее начало работ позволит завершить их к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Замена выработавшего срок эксплуатации трубопровода обеспечит надежное теплоснабжение потребителей в последующие отопительные сезоны", – отметил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.

Проект реализуется в рамках концессии по управлению "Т Плюс" объектами теплоснабжения Кстова и Кстовского района, его стоимость составляет 15,8 млн рублей без НДС.

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