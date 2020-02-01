Новые маршруты могут запустить в Нижнем Новгороде при строительстве развязки на Циолковского Общество

Фото: с сайта телекомпании "Волга"

Новые маршруты могут запустить в Нижнем Новгороде при строительстве развязки на Циолковского. Этот вопрос обсуждался на совещании по вопросам транспортного обеспечения Сормовского района, которое провел с представителями администрации Нижнего Новгорода, регионального управления ГИБДД и руководством Горьковской железной дороги заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Какие изменения произойдут?

На время строительства развязки на Циолковского в этом месте будет ограничено движение транспорта. Чтобы минимизировать неудобства для сормовичей, изменен график движения электричек от Московского вокзала до станции Починки, уже с 1 февраля введены дополнительные остановки на платформе Светлоярская. С 1 мая каждые 30 минут будут ходить электропоезда до станции Варя. Чтобы пассажирам было удобнее пересаживаться на станции Варя на трамвай и метро, Сергей Морозов попросил департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода совместно с ГИБДД продумать систему тротуаров и организовать пешеходный переход, а если это необходимо – перенести остановки общественного транспорта.

Напомним, первый поезд наземного "метро" в Сормове начал курсировать с 1 февраля этого года.

По словам генерального директора Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна, к 1 июня ГЖД планирует организовать в районе станции Починки перехватывающую парковку, где сормовичи смогут оставлять свои машины, чтобы доехать в центр города на электричке с пересадкой на метро или трамвай. Прорабатывается вопрос включения городских электричек в систему единого пересадочного билета, чтобы нижегородцы могли пользоваться ими по тарифу 60 и 90 минут.

Кроме того, по итогам совещания было предложено организовать дополнительный кольцевой маршрут автобуса по Сормовскому району, чтобы пассажиры могли комфортно доехать до станции Починки из 7 и 5 микрорайонов.

"Введение ограничений движения, связанных со строительством развязки на Циолковского, планируется уже летом 2020 года. В связи с этим должны быть в полной мере реализованы все мероприятия, которые позволят минимизировать неудобства для жителей на период строительства", - подвел итог совещания Сергей Морозов.

Промежуточные результаты

Земельный совет одобрил участок для строительства транспортной развязки на Циолковского в январе этого года.

Строительство дорожной развязки на ул.Циолковского обойдется в 1,5 млрд рублей. В настоящее время государственный контракт на проведение проектно-изыскательских работ выполнен. Документ отправлен на госэкспертизу. Положительное заключение планируется получить в первом квартале 2020 года.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

"О том, что транспортные потоки в этом районе необходимо развести на разные уровни, было понятно еще в 1983 году. Сегодня закрытыми переездами, фактически отрезанными от города, оказываются около 50 тысяч жителей. На транспортную развязку выделены федеральные деньги, и ее строительство - одна из приоритетных задач для регионального минтранса", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подробнее о многоуровневой развязке в Сормове к 800-летию Нижнего Новгорода сообщалось ранее.