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Общество

Первый поезд наземного метро в Сормове начнет курсировать с 1 февраля

18 января 2020 18:37  [1586] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первый поезд наземного метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода начнет курсировать с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщили в "Волго-Вятской пригородной пассажирской компании" (ВВПК).

ВВПК называет "наземным метро" городскую электричку. Первый пилотный рейс компания организует 1 февраля. Состав прибудет на станцию Варя в 07:41.

Таким образом, жители Сормова смогут добраться на "городской электричке" до центра района (улица Щербакова) за 6 минут, до станции Варя - всего за 10 минут и совершить пересадку на метро "Буревестник", трамвай или автобусы маршрутов А9, А10, А51, А56, А90, А71, А95, Т29, Т39, Т57, Т59.

Напомним, что некоторые из этих маршрутов до конца текущей недели пополнят новые автобусы. В частности, речь идет о маршрутах А10 и А56 (по 2 новых автобуса) и А90 (1 новый автобус).

"Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" сообщила также, что "наземное метро" в Сормове станет частью маршрута "Починки – Варя", который начнет действовать с 1 мая текущего года.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти рассматривают возможность организации мультимодальных перевозок с использованием подземного метрополитена и наземных электричек в Сормовском направлении. Напомним, что вопрос строительства метро в этом направлении обсуждался еще в 2011 году. Тогда предполагалось ликвидировать участок железной дороги "станция Варя - Сормово" и по высвободившейся территории наземным способом пустить метро.

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