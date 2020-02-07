Кратковременные отключения трансляции цифрового телевидения возможны в Нижегородской области Общество

Фото: РТРС

Кратковременные отключения трансляции цифрового телевидения возможны в Нижегородской области. В частности, в феврале на радиотелевизионных станциях (РТС) "Виля" (г.о.г. Выкса), "Павлово" и "Саров" планируется приостановка трансляции программ цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) в связи с монтажом системы резервирования передатчиков первого и второго мультиплексов.

На РТС "Виля" работы будут проводиться с 11 по 14 февраля и с 18 по 21 февраля. В указанные даты с 09:00 до 17:00 (МСК) перерывы вещания первого и второго мультиплексов ожидаются в населенных пунктах г.о.г Выкса и ряде населенных пунктов г.о. Навашинский, Ардатовского, Вознесенского и Кулебакского районов, принимающих сигнал с РТС "Виля".

На РТС "Павлово" работы будут проводиться 13 и 14 февраля с 09:00 до 15:00 (МСК). Во время выполнения работ перерывы вещания ЦЭТВ ожидаются в Павловском районе и ряде населенных пунктов Богородского, Вачского, Володарского и Сосновского районов, принимающих сигнал первого и второго мультиплексов с РТС "Павлово".

На РТС "Саров" работы запланированы 18-21 февраля с 09:00 до 15:00 (МСК). Во время выполнения работ перерывы вещания ЦЭТВ ожидаются в населенных пунктах г.о.г. Саров и ряде населенных пунктов г.о.г. Первомайск, Ардатовского, Вознесенского, и Дивеевского районов, принимающих сигнал первого и второго мультиплексов с РТС "Саров".

Монтаж системы резервирования позволит повысить надежность цифрового эфирного телевещания. Даты и время остановок согласованы с вещателями.

По вопросам цифрового эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии 8 800-220-20-02.