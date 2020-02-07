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Общество

Защитники зоопарка "Мишутка" планируют обратиться за помощью к Шнурову, Лагутенко и Ди Каприо

10 февраля 2020 17:51  [71] Общество
Группа активистов, защищающих зоопарк Мишутка

Группа активистов, защищающих зоопарк Мишутка

Фото: из соцсети Facebook, Глеб Фирсов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Защитники нижегородского зоопарка "Мишутка" планируют обратиться за помощью в его сохранении к Сергею Шнурову, Илье Лагутенко и Леонардо Ди Каприо. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель инициативной группы Елена Латышева.

"На местных и областных чиновников мы уже не надеемся. Президенту России тоже писали – никакого результата. Сейчас решили обратиться к тому, кто действительно реагирует на такие проблемы", - пояснила она.

Елена Латышева добавила, что идея обратиться к американскому актеру Леонардо Ди Каприо возникла случайно – такое предложение оставил один из нижегородцев в комментариях к посту в соцсети. Леонардо Ди Каприо является членом Международного фонда дикой природы (WWF) и других экоорганизаций. Также он участвовал в программе по спасению популяции амурских тигров.

Как рассказала Елена Латышева, в нижегородском зоопарке живет амурская тигрица. Сейчас она находится в Южносахалинске на спаривании, а значит в наш город она должна была вернуться с тигренком. Сейчас ее судьба под вопросом.

По словам представительницы инициативной группы, письмо для Леонардо Ди Каприо будет написано и направлено ему в социальных сетях в ближайшие пару дней. Также защитники зоопарка планируют обратиться к другим знаменитостям, славящимся своим экоактивизмом. В том числе в планах написать солистам группы "Ленинград" Сергею Шнурову и группы "Мумий Тролль" Илье Лагутенко.

Ранее сообщалось, что нижегородцы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить зоопарк "Мишутка" в парке "Швейцария" (парк "Приокский"). Сотрудники учреждения записали соответствующее видеообращение, где попросили остановить ликвидацию зоопарка.

Cотрудники зоопарка также обращались к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой не закрывать учреждение. Из администрации пришел ответ, что власти намерены официально закрыть зоопарк с 20 июля 2018 года.

Комитет Госветнадзора Нижегородской области отметил, что зоопарк  "имеет перспективы  к дальнейшему развитию при условии увеличения финансирования, проведения реконструкции и модернизации".  При этом в январе 2019 года нижегородская мэрия отказалась от передачи в аренду зоопарка "Мишутка" инвесторам.

СПРАВКА:
Зоопарк в "Швейцарии" - первый городской зоопарк. Его история началась 13 сентября 1997 года, когда охотники принесли в парк раненых медвежат. Для них был построен вольер и многие нижегородцы стали навещать маленьких постояльцев. В честь них было дано первое название зоопарку - "Мишутка". В 2018 году в зоопарке содержалось 81 вид животных (360 экземпляров), среди них были представители красной книги: зубр, олень давида, амурский тигр. Сейчас часть животных роздана в другие зоопарки.

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