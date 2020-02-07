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Общество

Нижегородская область имеет большой потенциал в производстве мединструментов, - Наталья Назарова

11 февраля 2020 11:33  [138] Общество

Нижний Новгород. 11 февраля. НТА-Приволжье – "Нижегородская область имеет большой потенциал в производстве медицинских инструментов", - заявила депутат Государственной Думы ФС РФ Наталья Назарова. Текст комментария распространила пресс-служба парламентария.

Она добавила, что накануне обратила внимание на информацию, появившуюся в некоторых отечественных СМИ об ажиотажном спросе на антивирусные средства и многократном завышении цен в аптеках на маски, а кое-где и об их отсутствии. "Считаю, что эпидемия коронавируса, разворачивающаяся в мире, еще раз четко говорит нам о том, что наше государство должно обеспечивать себя самостоятельно и различными лекарственными препаратами, и медицинским оборудованием. Почему мы до сих пор зависим от поставок из других стран в ущерб российским государственным интересам?" - подчеркнула Наталья Назарова.

"Промышленные предприятия, расположенные на территории Нижегородской области, в частности в Ворсме и других городах, имеют большой многолетний опыт, профессиональные кадры и оборудование для производства медицинских инструментов и шприцев. У них есть серьезный производственный потенциал", - добавила депутат Госдумы РФ.

По ее словам, отечественные предприятия вполне могут обеспечить страну всеми необходимыми медицинскими инструментами, надо лишь твердо поставить цели обеспечения безопасности страны в области производства собственного медицинского инструментария. "Речь идет не только о чувстве патриотизма, но и о благе для пациентов", - подчеркнула Наталья Назарова.

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