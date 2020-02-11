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Общество

РЖД заключит договор на проектирование ВСМ через Нижний Новгород в течение нескольких недель

12 февраля 2020 14:42  [7] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров заявил, что компания планирует заключить договор на проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" в течение нескольких недель. Об этом сообщает "ТАСС" по итогам заседания Совета Федерации.

"В ближайшие несколько недель мы заключим договор на проектирование. Мы планируем, что 2,5 года у нас уйдет на проектирование. И в 2026-2027 годах появится высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург", - передает его слова агентство.

Ранее Олег Белозеров подтвердил планы по запуску ВСМ до 2026 года.

Напомним, что в октябре 2019 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что правительство России найдет деньги на проект строительства высокоскоростной магистрали Петербург — Москва — Нижний Новгород. Он сказал, что считает целесообразным выделение из бюджета 600 млрд рублей на этот проект. Общая стоимость строительства ВСМ оценивается в 621,55 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" готовы начать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Нижний Новгород и завершить в 2024 году.

Строительство ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода правительство РФ одобрило в январе 2019 года.

В РЖД сообщали, что на планируемую ВСМ придется 40% пассажиропотока между Москвой и Нижним Новгородом. Ожидается, что на третий год работы ВСМ поток Москва-Нижний Новгород составит 3,13 млн пассажиров в год, а по всей линии в целом - 7,7 млн пассажиров в год.

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