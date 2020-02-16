Директор компании из Удмуртии получила условный срок за мошенничество с продажей вагонов в Нижний Новгород Бизнес

Директор компании из Удмуртии получила условный срок за мошенничество с продажей вагонов в Нижний Новгород. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 18 февраля 2020 года.

За совершение мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) приговором Канавинского районного суда осуждена 33-летняя жительница Республики Удмуртии.

Судом установлено, что учредитель и директор компании в сентябре 2018 года разместила в сети Интернет информацию о продаже 7 железнодорожных вагонов, которые в действительности ей не принадлежали. Увидев ее объявление, нижегородская фирма вышла с ней на связь и подтвердила готовность приобрести 4 вагона.

Для этого на расчетный счет удмуртской компании фирма перечислила свыше 1 млн 300 тысяч рублей.

Суд признал директора компании из Удмуртии виновной и назначил наказание – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. С директора также взыскан гражданский иск в полном объеме.

Следует отметить, что жительница республики ранее не судима, имеет двух несовершеннолетних детей. Приговор в законную силу не вступил.