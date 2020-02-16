Последние новости рубрики Бизнес
18 февраля 2020 09:14  [2] Директор компании из Удмуртии получила условный срок за мошенничество с продажей вагонов в Нижний Новгород
17 февраля 2020 17:41  [865] Строительство нижегородских заправок на природном газе будут субсидировать из бюджета
17 февраля 2020 12:57  [776] Воспитанник спортклуба "Знамя" АПЗ в составе команды завоевал серебро Кубка мира
14 февраля 2020 17:19  [2044] Нижегородский водоканал ищет сотрудников
14 февраля 2020 16:45  [1114] Усадьбу Равкинда на Покровке выставили на продажу и предлагают сделать там торговый центр
14 февраля 2020 16:27  [642] Нижегородские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение в "Анкудиновке"
14 февраля 2020 16:23  [650] "День поставщика" для предпринимателей пройдет в нижегородском технопарке 26 февраля
14 февраля 2020 14:15  [634] Нижегородским предпринимателям предложили получить льготные кредиты под 8,5% по программе "1764"
14 февраля 2020 11:01  [596] Цифровые экраны SCG транслируют слово "Любовь" в честь праздника влюбленных
13 февраля 2020 18:26  [1079] Нижегородская область будет поставлять медоборудование Республике Сербской
Бизнес

Директор компании из Удмуртии получила условный срок за мошенничество с продажей вагонов в Нижний Новгород

18 февраля 2020 09:14  [2] Бизнес

Директор компании из Удмуртии получила условный срок за мошенничество с продажей вагонов в Нижний Новгород. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 18 февраля 2020 года.

За совершение мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) приговором Канавинского районного суда осуждена 33-летняя жительница Республики Удмуртии.

Судом установлено, что учредитель и директор компании в сентябре 2018 года разместила в сети Интернет информацию о продаже 7 железнодорожных вагонов, которые в действительности ей не принадлежали. Увидев ее объявление, нижегородская фирма вышла с ней на связь и подтвердила готовность приобрести 4 вагона.

Для этого на расчетный счет удмуртской компании фирма перечислила свыше 1 млн 300 тысяч рублей.

Суд признал директора компании из Удмуртии виновной и назначил наказание – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. С директора также взыскан гражданский иск в полном объеме.

Следует отметить, что жительница республики ранее не судима, имеет двух несовершеннолетних детей. Приговор в законную силу не вступил.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph