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Общество

Нижегородцы в возрасте 50+ смогут в центрах занятости населения узнать о трудоустройстве

18 февраля 2020 11:21  [99] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дни открытых дверей для граждан 50 лет и старше пройдут в центрах занятости населения Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятия состоятся с 20 февраля по 6 марта 2020 года в Городецком (Ковернинский отдел), Дальнеконстантиновском и Починковском районах.

Нижегородцы, обратившиеся к специалистам центров, смогут получить информацию о возможном трудоустройстве, познакомят с основными этапами поиска работы, с возможными видами профессиональной деятельности, о возможностях профессионального обучения.

В 2019 году более 2,6 тысяч нижегородцев предпенсионного возраста прошли профессиональную переподготовку и повысили свою квалификацию. На эти цели было потрачено 80,3 млн рублей.

В 2020 году возрастная категория лиц старшего поколения расширена, объем финансирования увеличен до 99,8 млн рублей, из которых 95,8 млн рублей - федеральные средства и 4 млн рублей - средства из областного бюджета.

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