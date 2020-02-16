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Общество

Новостройку вместо полуразрушенного дома на ул.Самочкина предложила возвести нижегородская администрация

19 февраля 2020 10:29  [434] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дом для расселения ветхого и аварийного жилья будет построен на месте полуразрушенного дома № 32 по ул. Самочкина в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 18 февраля 2020 года.

По словам и.о. директора департамента строительства и капитального ремонта Дмитрия Горбунова, администрация города предлагает построить на этом земельном участке 11-этажный жилой дом на 156 квартир.

"Из них 115 однокомнатных квартир с площадью, которая требуется для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также 38 двухкомнатных и 3 трехкомнатные квартиры", - рассказал он.

По предварительной информации, строительство будет осуществлять город.

Отметим, что депутаты отказались строить школу на месте полуразрушенного дома № 32 по ул.Самочкина.

В декабре 2019 года администрация объявила аукцион на снос этого дома. При этом, снести здание мэрия планировала еще в середине 2018 года, чтобы в дальнейшем построить школу. При этом, по одному собственнику вопрос изъятия недвижимости очень долго рассматривался в суде. Из-за этого, снести дом не представлялось возможным.

Напомним, дело по факту обрушения пятиэтажного дома на ул. Самочкина было возбуждено еще в апреле 2014 года. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. В сентябре 2017 года суд признал виновными по данному делу экс-главу Ленинского района Нижнего Новгорода Надежду Рожкову и действующего на тот момент главу администрации города Сергея Белова. От наказания оба были освобождены в связи с истечением срока давности.

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