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Общество

Депутаты отказались строить школу на месте разрушенного дома на Самочкина

18 февраля 2020 15:13  [87] Общество
Дом на ул.Самочкина

Дом на ул.Самочкина

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода отказались строить школу на месте разрушенного дома на ул.Самочкина. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 18 февраля 2020 года.

Предложение рассмотреть вопрос ранее внес депутат Максим Жук, работающий в Ленинском районе. По его мнению, в районе не хватает образовательных учреждений.

И.о. директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов пояснил, что это не рационально. На участке такого размера получится построить только небольшую школу на 90 человек, а это не выгодно. Поэтому предложение было отклонено.

Напомним, нижегородская администрация в декабре 2019 года объявила аукцион на снос данного разрушенного дома.

В июне прошлого года департамент строительства отложил снос дома из-за судов.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация рассчитывала снести дом №32 на ул. Самочкина в середине 2018 года, чтобы в дальнейшем построить на этом месте школу.

По данным на конец января 2018 года, возмещение было выплачено 149 из 163 собственников помещений дома, 13 собственникам средства планировалось предоставить в I квартале 2018 года по решению судов. По одному собственнику вопрос изъятия недвижимости еще рассматривался в суде.

По факту обрушения пятиэтажного дома на ул. Самочкина в апреле 2014 года было возбуждено уголовное дело. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. В сентябре 2017 года суд признал виновными по данному делу экс-главу Ленинского района Нижнего Новгорода Надежду Рожкову и действующего на тот момент главу администрации города Сергея Белова. От наказания оба освобождены в связи с истечением срока давности.

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