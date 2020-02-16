Разновидности многоразовых бутылок для воды

Многоразовые бутылки подходят для любителей активного образа жизни.

Многоразовые бутылки для воды изготавливаются из прочных экологически чистых материалов, поэтому могут использоваться длительное время. Любая бутылка для воды купить которую можно в интернет-магазине Cheeki отличается эргономичным дизайном. Все изделия имеют сертификаты качества, что гарантирует безопасность при использовании.

Для изготовления многоразовых бутылок для воды могут использоваться следующие материалы:

Стекло. В этом случае полностью исключается какое-либо взаимодействие с водой, а значит гарантируется сохранения ее природных свойств. При использовании следует помнить, что стекло отличается повышенной хрупкостью.

Алюминий. Изделия при аккуратном обращении служат длительное время. Но при этом следует знать, что при случайном механическом повреждении разрушается оксидная пленка и окиси алюминия попадают в питьевую воду.

Пластик. Наиболее доступный по стоимости материал, отличающийся хорошей прочностью.

Сталь. Материал отличается высокой прочностью, но при этом изделия отличаются большим весом.

При использовании многоразовых бутылок гарантируется длительное хранение воды. При этом жидкость сохраняет свежесть. В ней исключаются какие-либо запахи даже при длительном хранении.

Для того, чтобы бутылкой было удобно пользоваться она должна быть герметичной. Хорошо, если имеется дополнительная защита от случайного открывания. Обязательно следует обращать внимание на форму изделия. Бутылка для воды должна комфортно помещаться в руку. Лучше, если будет иметься возможность открывать ее одной рукой.

Объем емкости зависит от цели использования. Если бутылку планируется брать с собой только на непродолжительные прогулки, то вполне достаточно будет пол-литровой емкости. А если аксессуар требуется при активном времяпровождении или занятиях спортом, то лучше выбрать вариант до 1 л.

Следует помнить о том, что многоразовую бутылку для воды необходимо периодически тщательно мыть. Поэтому в ней должно быть удобное откручивающееся горлышко. Для повышения функциональности бутылки для воды часто оснащаются дополнительными опциями.

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