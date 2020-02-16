"Ни в коем случае нельзя менять статус зеленых насаждений в парке "Швейцария", - Глеб Никитин Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Ни в коем случае нельзя менять статус зеленых насаждений в парке. Мы будем в соответствии с законом защищать положения охранного статуса в соответствии с законодательством", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе обсуждения с представителями общественности реконструкции парка Приокский ("Швейцария") 19 февраля 2020 года. Об этом сообщил корреспондент, присутствовавший на мероприятии.

При этом он заявил, что изменения в правила землепользования и застройки будут пересмотрены. А заместитель главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в свою очередь, добавил, что "необходимости вырезать озелененные территории общего пользования (ОТОПы) скорее всего не было, поэтому решение будет пересмотрено".

По результатам общения с активистами губернатор поручил городской администрации и проектировщику в течение пяти дней доработать техническое задание по благоустройству парка.

По словам Глеба Никитина, обсуждение с населением судьбы парка была проведена ненадлежащим образом.

"Проектировщик и ответственные лица, по сути, провалили ее. Спекуляция или фейки – это то, что вбрасывалось регулярно: какие-то парковки, сомнительный бизнес, капитальные строения – ничего этого не будет, мы этого не допустим ни в коем случае. Решений относительно наличия объектов капитального строительства, их количества, решения о вырубке зеленых насаждения я лично не принимал и не приму", - заявил глава региона.

Глеб Никитин считает, что нужно отказаться от запроектированных излишеств, а именно от двенадцати коворкингов и выставочного центра.

Вместо этого, по его мнению, нужно отремонтировать пешеходные дорожки, освещение, благоустроить набережную, организовать велосипедные и беговые дорожки и прокат спортивного инвентаря, установить малые архитектурные формы. Также необходимо восстановить ограду, которая является объектом культурного наследия. Важным губернатор считает наличие кафе и детских площадок.

"Работу заказчиков, проектировщиков и администрации города, которую по многим аспектам общественность считает спорной, мы должны обсудить, обменявшись мнениями. И принять решения, которых пока нет", - сказал Глеб Никитин.

Касательно зоопарка "Мишутка", губернатор выразил свою гражданскую позицию. Он назвал себя противником содержания животных в клетках, и заявил, что поэтому в сложившуюся ситуацию вмешиваться не будет. Тем не менее он пообещал, что поручит главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову и прокуратуре еще раз разобраться в этой ситуации.

Ранее, "Группа компаний "ЕКС", которая занимается проектом благоустройства парка, представило актуальные наработки будущего проекта. Сам документ будет готов к 28 февраля.

Кроме того, защитники зоопарка "Мишутка" планируют обратиться за помощью в его сохранении к Сергею Шнурову, Илье Лагутенко и Леонардо Ди Каприо.