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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

21 февраля 2020 18:33  [43] Общество

Решение проблем недостроенных ФОКов на ул.Родионова и пр.Кораблестроителей началось в Нижнем Новгороде

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил новой организации право пользования земельными участками в Нижнем Новгороде на ул.Родионова и пр. Кораблестроителей, где расположены недострои физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).

Инвестиции для завершения строительства ФОКа на ул.Родионова составят 684,4 млн рублей. Этот ФОК расположен на участке в 30 тысяч кв. метров. Достроить комплекс также планируется за 11 месяцев.

Степень готовности ФОКа на пр. Кораблестроителей в настоящее время составляет 10%. ФОК на ул.Родионова построен на 7%.

В Нижнем Новгороде напали на сотрудников почты

Нападение произошло утром на участок по доставке пенсий и пособий, который расположен на ул.Чаадаева. В региональном УФПС, комментируя произошедшее, пояснили, что в результате нападения никто не пострадал, а инцидент не отразится на клиентах. Все обязательства перед ними будут выполнены в полном объеме, поскольку денежные средства и материальные ценности были застрахованы. Украденная сумма денег устанавливается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (ст.162 УК РФ).

Эпидемия гриппа в Нижегородской области может завершиться в ближайшие две недели

"Учитывая, что сейчас рост заболеваемости снижается, это говорит о том, что эпидемия на территории области находится в периоде спада. Для того чтобы она не затягивалась нужно выполнять рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся массовых мероприятий и мер личной профилактики. Если все меры будут приняты вовремя, мы можем говорить, что в ближайшие две недели эпидемия может быть завершена", - сказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

Тем не менее, на сегодняшний день в регионе сохраняется эпидемический подъем заболеваемости гриппом – на 27%, в Нижнем Новгороде – на 30%.

Троих нижегородских врачей из больницы №39 признали виновными в смерти пациента

Суд признал троих лечащих врачей виновными в преступлении "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Двоих врачей приговорили к двум и двум с половиной годам ограничения свободы. В отношении врача-реаниматолога, признавшего вину, уголовное дело прекращено по истечению сроков давности, поскольку несчастный случай произошел в 2013 году.

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