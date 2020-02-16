Посол Китая в России сообщил о созданной против коронавируса вакцине Общество

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй заявил о созданной вакцине против коронавируса. Об этом сообщают

"РИА Новости".

На пресс-конференции он рассказал о том, что в большинстве провинций и городов Китая уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения.

По словам дипломата, китайские ученые создали вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу, но она еще требует доработок.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР на 24 февраля, число зараженных в Китае превысило 79,3 тысячи человек, умерли 2 527 человек, выздоровели почти 25 тысяч пациентов.

Напомним, 11 февраля два человека из штаба по профилактике коронавируса в центре "Градостроитель" в Тюмени после окончания карантина приехали в Нижний Новгород.