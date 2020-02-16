Строительство дорожной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде начнется в мае Общество

Фото: с сайта телекомпании "Волга"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство дорожной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде ориентировочно начнется в мае. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства городской администрации Александр Герасименко в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи 25 февраля 2020 года.

В настоящее время государственный контракт на проектно-изыскательские работы уже выполнен. Документ отправлен на госэкспертизу. Положительное заключение планируется получить в первом квартале 2020 года.

Далее, по словам Александра Герасименко, будет объявлен конкурс на определение подрядчика. После того как все процедуры будут соблюдены, начнутся непосредственно работы. Движение транспорта на этом участке ограничат на 1,5 года.

Он добавил, что департамент дорожного хозяйства в настоящее время прорабатывает пути объезда места проведения строительных работ. Эти улицы в ближайшее время будут отремонтированы.

Земельный совет одобрил участок для строительства транспортной развязки на Циолковского в январе этого года.

Строительство дорожной развязки обойдется в 1,5 млрд рублей. Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

"О том, что транспортные потоки в этом районе необходимо развести на разные уровни, было понятно еще в 1983 году. Сегодня закрытыми переездами, фактически отрезанными от города, оказываются около 50 тысяч жителей. На транспортную развязку выделены федеральные деньги, и ее строительство - одна из приоритетных задач для регионального минтранса", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подробнее о многоуровневой развязке в Сормове к 800-летию Нижнего Новгорода сообщалось ранее.

На время строительства развязки на Циолковского в этом месте будет ограничено движение транспорта. Чтобы минимизировать неудобства для сормовичей, изменен график движения электричек от Московского вокзала до станции Починки, уже с 1 февраля введены дополнительные остановки на платформе Светлоярская. С 1 мая каждые 30 минут будут ходить электропоезда до станции Варя.

Чтобы пассажирам было удобнее пересаживаться на станции Варя на трамвай и метро, Сергей Морозов попросил департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода совместно с ГИБДД продумать систему тротуаров и организовать пешеходный переход, а если это необходимо – перенести остановки общественного транспорта.

По словам генерального директора Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна, к 1 июня ГЖД планирует организовать в районе станции Починки перехватывающую парковку, где сормовичи смогут оставлять свои машины, чтобы доехать в центр города на электричке с пересадкой на метро или трамвай. Прорабатывается вопрос включения городских электричек в систему единого пересадочного билета, чтобы нижегородцы могли пользоваться ими по тарифу 60 и 90 минут.

Кроме того, было предложено организовать дополнительный кольцевой маршрут автобуса по Сормовскому району, чтобы пассажиры могли комфортно доехать до станции Починки из микрорайонов 7 и 5.