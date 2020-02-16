Режим "наземного метро" в Сормове могут изменить, если это создаст пробки на дороге Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режим работы "наземного метро", которое курсирует от станции Дубравная до станции Варя в Сормовском районе Нижнего Новгорода, могут изменить, если это создаст "пробки" на дороге. Об этом журналистам сказал председатель комиссии Гордумы по транспорту и связи Станислав Прокопович после заседания комиссии 25 февраля 2020 года.

По его словам, в марте депутаты проведут выездное совещания по вопросу строительства путепровода на ул.Циолковского, строительство которого повлияет на организацию движения транспорта в Сормове.

"На совещании мы поймем, все ли предусмотрено для того, чтобы минимизировать те неудобства для жителей, которые будут возникать. Рассмотрим схему обходных путей. По вопросу "наземного метро", здесь нужно смотреть в комплексе. Для пешеходов - это будет хорошо, для автомобилистов плохо. Это все пока инициативы и проекты. Надо смотреть на месте, каким образом поменяется трафик", - пояснил Станислав Прокопович.

В случае если неудобств окажется больше, чем преимуществ, он пообещал дать свои рекомендации министерству транспорта Нижегородской области и совместно решить этот вопрос.

"Полагаю, что после этого может что-то измениться", - сказал депутат.

Предполагается, что в выездном совещании примут участие представители министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, а также региональной Госавтоинспекции.

В ходе заседания депутат Павел Пашинин предложил в тестовом режиме перекрыть движение в Сормове таким образом, как это будет сделано после начала строительных работ. Этот вопрос будет также рассмотрен депутатами на выездном совещании.

Напомним, что электропоезда до станции Варя, называемые "наземным метро", с 1 мая будут ходить каждые 30 минут. Первый поезд "наземного метро" в Сормове начал курсировать с 1 февраля этого года по три раза в день в одну сторону.

По словам генерального директора Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна, к 1 июня ГЖД планирует организовать в районе станции Починки перехватывающую парковку, где сормовичи смогут оставлять свои машины, чтобы доехать в центр города на электричке с пересадкой на метро или трамвай. Прорабатывается вопрос включения городских электричек в систему единого пересадочного билета, чтобы нижегородцы могли пользоваться ими по тарифу 60 и 90 минут.