Холод, грязь и аварийные дома: итоги встречи мэра Нижнего Новгорода с жителями Московского района Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с жителями Московского района 27 февраля 2020 года. На встрече также присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Основные нарекания нижегородцев, участвующих в мероприятии, были связаны с работой домоуправляющей компании Московского района. Жители выразили свое недовольство качеством и частотой уборки в подъездах. После того, как проблема была озвучена, по залу прошел гул голосов и раздались аплодисменты.

Также жители района жаловались на состояние фасадов и холод в угловых квартирах. Одна женщина, проживающая на ул. 50 лет Победы, рассказала, что каждую зиму температура воздуха в ее квартире достигает 14 градусов.

Но главной претензией к ДУКу была его недоступность. Люди жаловались, что им очень сложно взаимодействовать с компанией – трубки не берут, помещения часто закрыты, реакции на обращения не поступает. Владимир Панов поручил ДУКу наладить общение с компанией. В противном случае он официально предупредил о том, что домами будет массово инициирован процесс отказа от домоуправляющей компании.

Жительница дома 75/64 по Московскому шоссе Екатерина Родинова обратила внимание главы города на то, что у ее и нескольких других домов домоуправляющая компания, наоборот, меняется ежегодно. Эти дома находятся на территории воинской части, поэтому, по ее словам, оказываются никому не нужны.

Женщина рассказала, что водо-, газо- и электроснабжение домов ведется с перебоями. Состояние жилья оставляет желать лучшего – в прошлом году у одного из жильцов даже провалился пол. Кроме того, недавно жители узнали, что документально не зафиксировано межевание придомовой территории, а значит формально ее не существует.

Владимир Панов поручил главе Московского района инициировать процесс по признанию домов аварийными и разобраться с ресурсоснабжающими организациями – с чем связаны перебои.

К мэру также в очередной раз обратились жители домов №6 по ул. Менжинского, №4 по ул. Евгения Никонова и дома №14 и №16 по ул. 50-летия Победы, которые не довольны размером выкупной стоимости, назначенной им при расселении. Ранее администрация города посоветовала жильцам обращаться в суд. На встрече 27 февраля глава Нижнего Новгорода сказал, что в курсе этого вопроса, и проблема еще раз будет обсуждаться с собственниками каждой квартиры в отдельности.

Напомним, многодетный отец также в ходе встречи с жителями Московского района пожаловался главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову на отсутствие льгот для многодетных семей в частных школах.