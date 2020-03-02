Все животные в зоопарке "Мишутка" здоровы, - Россельхознадзор Общество

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл информирует, что по результатам многочисленных обращений граждан Нижнего Новгорода, сотрудниками отдела ветеринарного надзора совместно Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка содержания животных в зоопарке "Мишутка" находящегося на территории парка "Швейцария".

В ходе проведения проверки нарушений законодательства в области ветеринарии, в том числе нарушений связанных с негуманным обращением с животными, не выявлено.

Животным обеспечены надлежащие условия содержания, соответствующие их индивидуальным особенностям, удовлетворены их потребности в полноценном корме, а также воде, сне, движении, обеспечена своевременная ветеринарная помощь.

Комиссия отметила достаточно заботливое и теплое отношение к животным со стороны руководства зоопарка.

Ранее сообщалось, четыре лисицы (три обыкновенных и одна чернобурая), один золотой фазан, четыре индоутки и одна индейка переехали из нижегородского зоопарка "Мишутка" в "Мадагаскар".

Кроме того, в ближайшее время в национальный парк "Мещера" (Владимирская область), где уже поселился нижегородский зубр, отправится верблюд.

Ранее, волки из нижегородского зоопарка переехали в Кострому.

В октябре прошлого года одноглазая гималайская медведица (ей 22 года) переехала из "Мишутки" в "Лимпопо". В июле прошлого года медвежат из "Мишутки" выпустили в Керженский заповедник.

В настоящее время в зоопарке "Мишутка" живут 72 питомца.