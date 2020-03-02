Последние новости рубрики Общество
04 марта 2020 17:02  [70] Новый корпус школы построят в Арзамасе впервые за 12 лет
04 марта 2020 16:40  [388] Все животные в зоопарке "Мишутка" здоровы, - Россельхознадзор
04 марта 2020 16:39  [83] Нижегородский водоканал отключил водоснабжение в домах "самовольщиков"
04 марта 2020 14:29  [115] Дополнительные автобусы начали курсировать на маршруте А-26, - мэрия
04 марта 2020 14:21  [96] Более 300 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе "Азбука интернета"
04 марта 2020 14:03  [103] Житель Арзамасского района спас двух детей от гибели в пруду
04 марта 2020 13:36  [107] Танк Красной Армии СССР откроет парад в Нижнем Новгороде к 9 мая
04 марта 2020 13:03  [120] Запрет на проезд большегрузов вводится в Нижегородской области с 1 апреля
04 марта 2020 13:00  [113] Центр, обрабатывающий данные камер наблюдения в лесах, создадут в Нижегородской области
04 марта 2020 10:56  [190] Сергей Федоров из Дзержинска стал финалистом конкурса "Лидеры России" по "Здравоохранению"
Общество

Все животные в зоопарке "Мишутка" здоровы, - Россельхознадзор

04 марта 2020 16:40  [388] Общество

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл информирует, что по результатам многочисленных обращений граждан Нижнего Новгорода, сотрудниками отдела ветеринарного надзора совместно Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка содержания животных в зоопарке "Мишутка" находящегося на территории парка "Швейцария".

В ходе проведения проверки нарушений законодательства в области ветеринарии, в том числе нарушений связанных с негуманным обращением с животными, не выявлено.

Животным обеспечены надлежащие условия содержания, соответствующие их индивидуальным особенностям, удовлетворены их потребности в полноценном корме, а также воде, сне, движении, обеспечена своевременная ветеринарная помощь.

Комиссия отметила достаточно заботливое и теплое отношение к животным со стороны руководства зоопарка.

Ранее сообщалось, четыре лисицы (три обыкновенных и одна чернобурая), один золотой фазан, четыре индоутки и одна индейка переехали из нижегородского зоопарка "Мишутка" в "Мадагаскар".

Кроме того, в ближайшее время в национальный парк "Мещера" (Владимирская область), где уже поселился нижегородский зубр, отправится верблюд.

Ранее, волки из нижегородского зоопарка переехали в Кострому. 

В октябре прошлого года одноглазая гималайская медведица (ей 22 года) переехала из "Мишутки" в "Лимпопо". В июле прошлого года медвежат из "Мишутки" выпустили в Керженский заповедник

В настоящее время в зоопарке "Мишутка" живут 72 питомца.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph