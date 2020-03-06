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Общество

"Нижегородэлектротранс" расторгает договор с транспортировщиком б/у трамваев из Москвы

06 марта 2020 10:50  [2] Общество

Фото: Нижегородэлектротранс

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Нижегородэлектротранс" расторгает договор с подрядчиком, который занимается транспортировкой б/у трамваев из Москвы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на предприятии.

"В связи с неисполнением подрядчиком, выбранным по итогам конкурса на перевозку трамваев, своих обязательств, сейчас ведётся работа по расторжению договора. Затем будет проведена новая конкурсная процедура в рамках действующего законодательства", -рассказали в МП "Нижегородэлектротранс".

Контракт с ИП Аржаных Сергей Иванович на перевозку десяти трамвайных вагонов автомобильным транспортом был заключен в конце января 2020 года.

На данный момент доставлено два трамвая. Вагоны направлены в 1 и 3 Депо. Планируется, что они дополнят маршруты по автозаводским линиям – это №№8, 22, 417.

Ранее сообщалось, что транспортировка вагонов будет проходить за счет "Нижегородэлектротранса" по графику: два вагона в четыре дня. 

Напомним, дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города второй партии московских трамваев в ноябре прошлого года.

Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат - они использовались в качестве запчастей.

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