Блогерам предложили рекламировать за деньги каток около стадиона "Нижний Новгород" Общество

Блогерам предложили рекламировать за деньги каток около стадиона "Нижний Новгород". Как сообщается на сайте Госзакупок, 3 марта 2020 года был опубликован договор об оказании услуг.

Заказчик: ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий". Исполнитель: ИП Дмитрий Васильевич Светелик.

Исполнитель обязуется оказать услуги по рекламе площадки массового катания людей около стадиона в аккаунтах Instagram нижегородских блогеров.

Услуги должны быть оказаны в полном объеме 4 марта 2020 года.

Цена договора 206 тысяч рублей. В техническом задании указаны аккаунты блогеров в Instagram и расценки на каждого.

Напомним, каток у стадиона работает с 15 декабря по 15 марта. Так что, у блогеров осталось совсем немного времени, чтобы прорекламировать площадку. Добавим, что корреспондент агентства НИА "Нижний Новгород", зайдя в открытые аккаунты этих блогеров, не нашел ни одной публикации про стадион.