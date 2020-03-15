Средства на ремонт Чкаловской лестницы в бюджете Нижнего Новгорода отсутствуют

Обрушение Чкаловской лестницы в сентябре 2019 года
Средства на ремонт Чкаловской лестницы в бюджете отсутствуют. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.
"Для выполнения работ необходима разработка проекта ремонтно-восстановительных мероприятий конструкции Чкаловской лестницы. Только после выполнения указанных мероприятий будет определена точная стоимость восстановления конструкции Чкаловской лестницы. В настоящее время в администрации города Нижнего Новгорода необходимое финансирование отсутствует", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время рассматривается вопрос передачи Чкаловской лестницы из муниципальной собственности в областную. Переговоры уже велись в январе текущего года.
Напомним, Чкаловская лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года. На объекте обрушилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.
Позднее эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета определили, что восстановление Чкаловской лестницы после частичного обрушения потребует полной замены строительных конструкций на новые.
СПРАВКА:
Чкаловскую лестницу строили пленные немцы с 1944 года до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького, Александра Шульпина, в растрате.
Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. Она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.
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