Нижегородский районный суд снова продлил срок ареста Андрея Климентьева Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский районный суд снова продлил срок ареста Андрея Климентьева. Информация об этом содержится в постановлении суда, фото которого подсудимый разместил на своей странице в соцсети Facebook.

"Учитывая характер предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого и о его поведении <...>, у суда имеются достаточные основания полагать, что в случае изменения меры пресечения на иную, более мягкую, не связанную с реальной изоляцией от общества, Климентьев может скрыться от суда, оказать давление на потерпевшую, что воспрепятствует производству по уголовному делу", - говорится в документе.

Тот факт, что судебное следствие закончено на указанные основания никак не влияет.

Напомним, Андрея Климентьева задержали 14 марта 2019 года по подозрению в крупном мошенничестве. Его обвиняют в том, что в ходе судебных разбирательств в арбитражном суде между ООО "Компания "Парма" и ОАО "Универсам Нижегородский" (учредитель агрофирмы "Ратово") он предоставил поддельное дополнительное соглашение к договору и договор поручительства. Кто изготовил документы – неизвестно, но экспертиза показала, что подсудимый поставил на нем свою подпись.

По этому документу Нина Макалова должна компании "Парма", выступавшей ее кредитором, 372 млн рублей. Еще 76 млн рублей женщина должна Андрею Климентьеву лично.

В ходе предварительных заседаний Нина Макалова неоднократно заявляла, что Андрей Климентьев угрожал ей и ее семье.

Затем 17 марта 2019 года срок ареста Андрея Климентьева продлили до 24 апреля, после этого – до 26 апреля, до 26 июля, до 26 августа, до 30 декабря и до 30 марта.

Ранее сообщалось, что Андрей Климентьев обвиняет суд в затягивании рассмотрения дела.