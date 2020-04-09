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Общество

Дороги, тротуары и остановки продезинфицировали в Нижнем Новгороде

09 апреля 2020 13:42  [71] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дороги, тротуары и остановки продезинфицировали в Нижнем Новгороде в ночь на 9 апреля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По поручению главы города Владимира Панова во всех районах для дезинфекции использовали раствор гипохлорита натрия 0,5%.

"Сначала брали концентрацию 1%, но запах был очень резкий, люди стали жаловаться, и мы понизили до 0,5%. Это соответствует рекомендациям Роспотребнадзора, и в течение 10-15 минут от запаха не остается и следа", – пояснил мэр Владимир Панов.

Исполняющий обязанности главы Канавинского района Александр Кулагин сообщил, что на территории района продезинфицировали 1,8 млн квадратных метров улично-дорожной сети.

В Сормовском районе, по словам главы Дмитрия Сивохина, всю ночь работали 10 единиц техники. «Этого достаточно, чтобы за смену обработать проезжую часть и тротуары», – рассказал он.

Заместитель главы города Елена Лекомцева сообщила, что всего на работу в ночную смену вышло 36 единиц поливальной техники, 16 тракторов, более тысячи работников в ручном режиме.

"В первую очередь обработали остановки общественного транспорта и дороги категории А и Б. Сегодня днем будут продезинфицированы дороги категории В и Г", – отметила она.

Фото: администрация Нижнего Новгорода 

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