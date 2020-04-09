Нижегородский водоканал и Теплоэнерго не будут начислять пени за коммунальные услуги Общество

В связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса, АО "Нижегородский водоканал" поддержал введение временного моратория на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги, такие как водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщило руководство ресурсоснабжающей организации.

Предварительно, пени не будут начисляться до 1 января 2021 года. Кроме того, в этот же период не будет производиться отключение ресурса даже в случае просрочки коммунальных платежей.

В то же время, с введения на территории региона режима повышенной готовности, "Нижегородский водоканал" перешел на усиленный вариант работы, отметили в компании.

"В связи с самоизоляцией жителей Нижнего Новгорода значительно выросла нагрузка на сети водоснабжения и водоотведения, выросли расходы на дополнительные объемы реагентов для подготовки питьевой воды, средств обеззараживания сточных вод. Поскольку основным источником финансирования работ по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения являются платежи от населения и предприятий, несвоевременная оплата абонентами полученных ресурсов неизбежно приведет к отсутствию возможности расчетов с поставщиками за электроэнергию, топливо, производимые ремонтные работы. Поэтому АО "Нижегородский водоканал" призывает жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района соблюдать сроки оплаты за холодное водоснабжение и водоотведение и не допускать возникновения задолженности, погасить которую по мере ее роста будет все сложнее", - сообщили в организации.

АО "Теплоэнерго" также в соответствии с постановлением правительства РФ №424 от 2 апреля 2020 года приостанавливает до 1 января 2021 года начисление и взыскание штрафов или пени в случае несвоевременных и (или) внесенных в неполном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В АО "Теплоэнерго" также заявили, что все оперативные и ремонтные службы переведены в режим повышенной готовности.

"В связи с действием режима самоизоляции жители находятся дома, что значительно увеличило потребление горячей воды. Рост нагрузки на сети ГВС повышает затраты на подогрев воды, обслуживание котельных, теплопунктов и сетей", - рассказали в АО "Теплоэнерго".

В ближайшие недели текущий отопительный сезон будет завершен. В Теплоэнерго также призвали не копить долги, если это возможно.

Накануне, губернатор Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о подготовке системы здравоохранения региона к новым вызовам.

Указом президента в стране в условиях угрозы распространения коронавируса объявлены нерабочие дни до 30 апреля. В связи с этим, механизм контроля за соблюдением самоизоляции в Нижегородской области был утвержден 2 апреля.