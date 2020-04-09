Подрядчика для развязки на Циолковского начнут выбирать со следующей недели Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электронный аукцион по выбору подрядной организации для строительства транспортной развязки на ул. Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется объявить в апреле. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Таким образом, по итогам проведения конкурса контракт с подрядной организацией будет, предварительно, заключен в начале июня 2020 года.

"Всего на реализацию проекта предусмотрено 4,8 млрд рублей, по итогам конкурсных процедур ожидается снижение цены", - заявили в управлении.

Отметим, что ранее строительство дорожной развязки оценивалось в 1,5 млрд рублей. На совещании Гордумы 12 марта прозвучала сумма – от 2 до 3,5 млрд.

Ранее сообщалось, что строительство дорожной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде ориентировочно начнется в мае. Земельный совет одобрил участок для строительства транспортной развязки на Циолковского в январе этого года.

Напомним, инженер по организации дорожного движения института "Стройпроект" Евгений Корсаков представил объездные маршруты для транспорта на время строительства виадука.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.