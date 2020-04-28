Четыре нижегородские компании вошли в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса РФ Экономика

Министерство транспорта России включило четыре нижегородские компании в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Речь идет о компаниях: ООО "Судоходная компания "Ока"", АО "СК "Волжское пароходство"", АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", ООО "ИТЕКО Россия".

Список одобрен правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики и опубликован на официальном сайте министерства транспорта России.

В перечень вошли транспортные компании, занимающиеся автомобильными, железнодорожными, морскими/речными, авиационными грузовыми и пассажирскими перевозками, транспортно-логистические центры, а также компании, работающие в сфере строительства дорог и мостов.

По результатам согласования с Минэкономразвития и ФНС в итоговый перечень включены 162 организации, включая холдинговые компании. Их них 129 организаций - на основании отраслевых показателей, 33 - по дополнительным критериям.