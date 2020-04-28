Ульяновская область присоединилась к песенному марафону "Наш День Победы" Культура и отдых

Ульяновская область присоединилась к песенному марафону "Наш День Победы". Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

К исполнению "гимна Великой Победы" присоединились солисты Государственного ансамбля песни и танца "ВОЛГА", члены общественного движения "Волонтеры Победы", студенты Ульяновского государственного педагогического университета, а также участники Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации "Соловушка" - обладателя национальной премии за патриотическое воспитание.

Вокальным коллективом "Соловушка" написано около 400 песен, которые поют в регионах нашей страны, а также на Украине, в Германии и Белоруссии. Коллектив является автором гимна для всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания", в 2019 году всероссийские Дельфийские игры открывались под авторское произведение творческого объединения.

"Ульяновцы исполнили всенародный "гимн Победы" на фоне знаковых объектов региона и кадров событий времен Великой Отечественной войны. Я горжусь тем, что нашему коллективу выпала честь принять участие в грандиозном проекте "Наш День Победы". Его идея народного единения близка каждому жителю нашей страны. В Ульяновской области всенародная акция объединила три поколения: именитых артистов, начинающих певцов и педагогов – в этом заложена уникальность исполнения и важность преемственности поколений", - рассказала заслуженный работник культуры РФ, руководитель народного коллектива "Соловушка" Ольга Нужина.

Факты героизма жителей Ульяновской области в период Великой Отечественной войны подтверждаются многочисленными архивными материалами. Ульяновцы ковали Победу на фронтах и в тылу. В Ульяновск был эвакуирован Автомобильный завод, на котором за все военное время было собрано около 7,8 тысячи автомобилей. Каждый третий патрон был изготовлен на патронном заводе имени Володарского. Каждая четвертая шинель для бойцов была сшита из сукна, произведенного на ульяновских фабриках. 133 тысячи офицеров и бойцов прошли лечение в 26 госпиталях области.

Уроженец Ульяновской области – оружейник Победы Алексей Судаев создал автомат, признанный одним из лучших автоматов II мировой Войны, а житель Цильнинского района региона Петр Усачев стал живым символом Победы: 9 мая 1945 года он расписался на здании Рейхстага и указал точную дату Великой Победы, именно эта фотография облетела все газеты мира.

"День Победы – одна из самых значимых и важных дат в истории моей жизни и всего народа. Неотъемлемым символом знаковой даты для меня является песня "День Победы". Она звучит ежегодно во время торжественного парада и олицетворяет одновременно радость и ликование освобожденного народа 1945 года и трагедии, тяжелые потери и невероятную человеческую стойкость. Я истинно горжусь своим народом, его духом, тяжким и упорным трудом на благо своей родины, своих родных и близких", - отметил солист Государственного ансамбля песни и танца "Волга" Иван Самойлов.

Песенный марафон "Наш День Победы" инициирован аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В 14 регионах легендарное произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнят на государственных языках, передавая эстафету друг другу.

Видеоклипы регионов транслируются на телеканалах "Репортер73" и "Ульяновская правда". Песни всех регионов можно найти в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды, а также на YouTube. Радио-версия любимой песни прозвучит на радиостанциях.

Саратов поддержал марафон "Наш День Победы" 3 мая, Пермь – 2 мая, Нижний Новгород - 1 мая, Татарстан - 30 апреля, Самара - 29 апреля, Башкортостан - 28 апреля, Удмуртия - 27 апреля.