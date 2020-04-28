Саратов принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы" Культура и отдых

Саратов принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы" 3 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Знаменитую песню "День Победы" споет ее первый исполнитель, Народный Артист СССР, Леонид Сметанников – известный и всеми любимый оперный певец, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.

"Очень важно помнить о великих подвигах наших предков, о том, что они отдали жизнь за наше мирное небо. Пусть этот праздник будет для всех Днем Победы добра над злом, праздником добра и мира на всей планете!" – отметил Леонид Сметанников.

До введения режима повышенной готовности и самоизоляции был записан видеоролик, где Леонид Сметанников выступил в сопровождении "Театра хоровой музыки" Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, Почетного гражданина Саратовской области, профессора Людмилы Лицовой.

Спустя 45 лет после премьеры главной песни Победы, она вновь прозвучит в знаковом для каждого саратовца месте – на территории Музея боевой и трудовой славы в мемориальном комплексе под открытым небом в Парке Победы на Соколовой горе. В фондах музея собрано свыше 26 тысяч реликвий, связанных с жизнью и деятельностью участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, тружеников тыла, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, Героев Социалистического Труда, Лауреатов Государственных премий, Почетных граждан Саратовской области.

Напомним, масштабный песенный марафон "Наш День Победы" был инициирован аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Пермский край поддержал марафон "Наш День Победы" 2 мая. Артисты и музыканты из Прикамья приняли эстафету от творческих коллективов Нижегородской области, которые выступили 1 мая. Республика Татарстан приняла эстафету 30 апреля, Самара - 29 апреля, Башкортостан - 28 апреля, Удмуртия - 27 апреля.

Все видеоролики можно найти в социальных сетях и YouTube по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.