И.о. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем радио Общество

Исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем радио.

"Сегодня в России отмечается День радио. Нижний Новгород неразрывно связан с историей российского радиовещания. Более века назад 7 мая 1895 года русский физик и изобретатель Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую систему. С 1889 по 1898 год он работал в здании электростанции на Нижегородской ярмарке. И именно в Нижнем появилась и начала работать радиолаборатория, положившая начало радиовещанию в СССР", - говорится в поздравлении.

"В середине прошлого века наш город часто называли "первой советской радиостолицей". Невозможно недооценить влияние создания радиовещания на развитие стран и городов, так же как и невозможно представить нашу повседневную жизнь без современных технологий в этой сфере", - добавил Юрий Шалабаев.



"От всей души благодарю и поздравляю всех ветеранов и работников предприятий телерадиовещания, мобильной и фиксированной связи, радиоэлектронной промышленности, сферы IT и сотрудников Роскомнадзора. Успехов, сил и энергии в вашем исключительно важном деле. С праздником!", - завершил свое поздравление и.о. главы Нижнего Новгорода.