Последние новости рубрики Общество
07 мая 2020 18:40  [9] Более 200 человек без QR-кода выявлено за сутки на улицах Нижнего Новгорода
07 мая 2020 17:53  [66] "Обновленная Конституция закрепит статус отцовства", - Александр Заремба
07 мая 2020 17:42  [137] Участки трассы 22К-0125 в Богородском районе отремонтируют к осени
07 мая 2020 17:27  [101] Строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде начнется в 2021 году
07 мая 2020 17:25  [85] И.о. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем радио
07 мая 2020 17:15  [87] Акция "Бессмертный подвиг" стартовала в Нижегородской области
07 мая 2020 17:04  [79] "Ростелеком" подвел итоги онлайн-хакатона VirusHack с призовым фондом в 2,5 млн рублей
07 мая 2020 17:01  [81] Свыше 23 тысяч россиян поблагодарили ветеранов "Письмами Победы"
07 мая 2020 16:52  [494] Нижегородских школьников призывают поучаствовать в акции "Летопись сердец"
07 мая 2020 16:39  [93] "Хор Турецкого" подготовил для нижегородцев виртуальный концерт "Песни Победы"
Общество

И.о. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем радио

07 мая 2020 17:25  [85] Общество

Исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем радио.

"Сегодня в России отмечается День радио. Нижний Новгород неразрывно связан с историей российского радиовещания. Более века назад 7 мая 1895 года русский физик и изобретатель Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую систему. С 1889 по 1898 год он работал в здании электростанции на Нижегородской ярмарке. И именно в Нижнем появилась и начала работать радиолаборатория, положившая начало радиовещанию в СССР", - говорится в поздравлении.

"В середине прошлого века наш город часто называли "первой советской радиостолицей". Невозможно недооценить влияние создания радиовещания на развитие стран и городов, так же как и невозможно представить нашу повседневную жизнь без современных технологий в этой сфере", - добавил Юрий Шалабаев.

"От всей души благодарю и поздравляю всех ветеранов и работников предприятий телерадиовещания, мобильной и фиксированной связи, радиоэлектронной промышленности, сферы IT и сотрудников Роскомнадзора. Успехов, сил и энергии в вашем исключительно важном деле. С праздником!", - завершил свое поздравление и.о. главы Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph