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Общество

Более 200 человек без QR-кода выявлено за сутки на улицах Нижнего Новгорода

07 мая 2020 18:40  [34] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 200 человек без QR-кода выявлено за прошедшие сутки на улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего на улицах Нижнего Новгорода проверили 2 247 человек. Без QR-кода находилось 209 человек, из них в отношении 111 нижегородцев составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции.

Кроме того, за сутки проверено 4 188 предприятий различных форм собственности на наличие разрешений на право ведения деятельности в период режима повышенной готовности. Такие разрешения отсутствовали у 80 предприятий.

Рейды по выявлению нарушителей проводятся в Нижнем Новгороде ежедневно с начала действия в регионе режима повышенной готовности в связи распространением COVID-19.

За нарушение режима самоизоляции гражданам грозит штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей. Должностным лицам - от 10 000 до 50 000 рублей, предпринимателям - от 30 000 до 50 000 рублей, юридическим лицам - от 100 000 до 300 000 рублей. Размер штрафа определяет суд.

Напомним, что перед майскими праздниками режим самоизоляции в Нижегородской области был ослаблен.

Напомним также, что по состоянию на 7 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 3610 человек, причем 312 случаев зарегистрировано за прошедшие сутки. Однако, 510 заразившихся коронавирусом уже выздоровели.

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