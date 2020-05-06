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Общество

Сотрудник спортклуба "Сормович" пожаловался на принуждение к уходу в неоплачиваемый отпуск

07 мая 2020 19:17  [88] Общество

Фото: Яндекс. карты

Сотрудник спортклуба "Сормович" пожаловался в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области на работодателя, понуждающего работников уйти в неоплачиваемый отпуск в период, объявленный президентом нерабочими днями с сохранением заработной платы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В компанию направлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Ранее с такой же проблемой столкнулись сотрудники ООО "Сормовский парк"ООО "Мило Клуб" и АО "Гостиничный Комплекс "ОКА".

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