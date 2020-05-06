Сотрудник спортклуба "Сормович" пожаловался на принуждение к уходу в неоплачиваемый отпуск

Фото:
Сотрудник спортклуба "Сормович" пожаловался в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области на работодателя, понуждающего работников уйти в неоплачиваемый отпуск в период, объявленный президентом нерабочими днями с сохранением заработной платы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В компанию направлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.
Ранее с такой же проблемой столкнулись сотрудники ООО "Сормовский парк", ООО "Мило Клуб" и АО "Гостиничный Комплекс "ОКА".
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+