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Общество

Льготные проездные временно не действуют в Нижегородской области

12 мая 2020 15:01  [113] Общество

Действие льготных проездных приостановлено до снятия режима повышенной готовности. Соответствующие изменения внесены в постановление от 27 марта 2020 года №235 "О приостановлении действия льготных и бесплатных проездных документов на транспорте общего пользования на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан…".

На это же время продлеваются бесплатные проездные, которые получили медицинские работники и волонтеры.

После снятия режима повышенной готовности, заблокированные льготные проездные будут разблокированы и продлены. Напомним, что граждане льготных категорий, имеющие персональные льготные транспортные карты и привлеченные для работы в недистанционном режиме предприятиями и организациями непрерывного производственного цикла, могут продолжать использовать свои уже разблокированные карты. Самостоятельно привязывать карты не требуется. Работающие льготники, не разблокировавшие свои персональные карты, могут сделать это дистанционным способом или в пунктах обслуживания пользователей.

Всем льготникам, студентам и школьникам до окончания режима повышенной готовности рекомендовано оставаться дома. Приобретенные ими проездные билеты на март или апрель по их выбору могут быть перенесены на июнь или июль.

С 1 мая для оплаты проезда в пассажирском транспорте Нижегородской области транспортную карту необходимо привязывать к профилю пользователя сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал: nn-card.ru). Транспортную карту можно привязать к профилю на портале nn-card, в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" или с помощью оператора колл-центра по телефону: 8-800-4444-112. Для привязки необходимо указать номер транспортной карты, расположенный на ее обороте.

Отметим, что постепенное снятие ограничений в Нижегородской области возможно в течение второй декады мая, то есть до 20 мая. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.

По состоянию на 12 мая, официально заболело 5 087 человек, выздоровел 751 человек, умерло 32 человека. На данный момент Княгининский район стал единственным из 52 районов Нижегородской области без зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

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