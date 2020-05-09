"Почти 80% жителей ПФО не планируют традиционный летний отпуск", - исследование банка "Открытие" Общество

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Почти 80% жителей Приволжского федерального округа не планируют традиционный летний отпуск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком "Открытие".

Так, 23% жителей обязательно будут брать отпуск в 2020 году, оставшиеся 77% респондентов ответили, что не планируют отпуск в этом году, не работают вообще или собираются потратить это время на поиски работы.

По итогам опроса, 25% респондентов, планирующих отпуск, намерены провести его дома. 36% жителей ПФО пока не знают, где проведут отпуск. Поездку внутри страны готовы совершить 15% респондентов, отправиться за границу - 6% жителей округа.

При этом 33% опрошенных заявили, что пока опасаются дальних поездок, 12% готовы подождать как минимум год после окончания пандемии от страха. 12% жителей Приволжского федерального округа готовы отправить в дальнее путешествие при первой возможности, у 25% респондентов из тех, кто в принципе готов брать отпуск, нет денег на заграничные поездки.

В целом жители ПФО не готовы тратить на летний отпуск больше своей средней зарплаты. При этом 34% жителей округа в принципе не готовы оценивать свои расходы на отдых в этом летнем сезоне. 25% респондентов могут позволить себе отпуск не дороже 30 тысяч рублей. В бюджет от 30 до 60 тысяч рублей надеются уложиться 23% респондентов, еще 14% намерены потратить на отдых от 60 до 90 тысяч рублей, 4% опрошенных оценили стоимость своего отпуска в 90-150 тысяч рублей, оставшийся 1% респондентов готовы потратить на летний отпуск от 150 до 300 тысяч рублей.

Находясь под серьезным финансовым давлением, жители ПФО предсказуемо крайне осторожно относятся к возможности взять кредит на отпуск. 58% опрошенных категорически не намерены отдыхать в кредит. Ни один из респондентов не готов взять кредит на отпуск, 4% жителей округа не исключают такую возможность.

Также результаты опроса показали, что 33% респондентов назвали свои отпуска вынужденными. 35% жителей ПФО отметили, что их планы на отпуск не изменились и они проведут его так, как ожидали.