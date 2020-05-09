Салоны красоты «Чаруни»

Салоны красоты «Чаруни», предлагающие услуги парикмахерской в Ногинске и Электростали, заслужили признание у многих горожан. На их сайте charuni можно найти подробную информацию об их деятельности и услугах. В салонах оказывают услуги мужчинам и женщинам. В них выгодные цены и высокое качество обслуживания.

Основные предложения

Косметологические услуги.

Татуаж – перманентный макияж.

Услуги парикмахерского зала.

Услуги окрашивания волос в модных стилях.

Услуги ногтевого сервиса.

Услуги массажа.

Макияж.

Солярий.

Комплекс услуг салонов красоты достаточен для большинства людей, которые поддерживают тело в идеальном состоянии. В них можно пройти косметологические процедуры, например, карбоновый пилинг, наращивание ресниц, механическую чистку лица. Клиентам предлагают редкие услуги татуажа. Это пудровое нанонапыление бровей, микроблейдинг и пр.

В парикмахерских залах мужчины и женщины могут пройти полировку и окрашивание волос, их наращивание. А также сделать современную стрижку, биозавивку и химическую завивку. В салонах делают разные виды маникюра, педикюра и наращивания ногтей, парафинотерапии рук и ног.

Услуги массажа оказывают профессиональные мастера. Специалисты качественно выполняют массаж разных частей тела (спины, рук, ног). Они профессионально делают общий массаж тела, медовый массаж, антицеллюлитный массаж, релаксирующий массаж. В салонах наносят отличный макияж. В них действуют вертикальные солярии для загара.

Мужчинам также оказываются специфические услуги. Например, стрижка бороды и усов, мужская эпиляция. Некоторые услуги стоят дешевле по акции, которые часто проводятся компанией. В салонах работают квалифицированные специалисты с отличными навыками и большим опытом. Для проведения косметологических и прочих процедур используются высококачественные средства. Это профессиональная косметика, массажные масла, краски для волос, лаки для ногтей, средства для загара и пр.

Консультации и подробную информацию предоставляет менеджер. С ним можно связаться по телефону, контактные данные указаны на сайте.

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